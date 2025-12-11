JCE inicia calibración y personalización de primeras máquinas que imprimirán la nueva cédula

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) inició formalmente este miércoles el proceso de calibración y personalización de las primeras máquinas a quemado láser que llegaron a la institución, de cara a la renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, en compañía de los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como también del director de Cedulación, Américo Rodríguez, y de la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez, escucharon las explicaciones del personal técnico de la institución.

Los integrantes del Pleno de la JCE recibieron las debidas orientaciones y explicaciones desde el proceso inicial de configuración de las máquinas por parte del personal técnico, quienes manifestaron que, además de estas calibraciones de inicialización a las impresoras, a su vez se está capacitando al personal de la JCE para que esto pueda ser replicado en los distintos centros de cedulación.

La calibración es el proceso en el que las máquinas quedan listas para ser utilizadas. Entre las características de la impresora CLP60, se cuenta que estas máquinas constan de un equipo de digitalización, un láser que hace todo el grabado, un equipo de verificación de los datos que serán impresos en la tarjeta de policarbonato, entre otros elementos que consolidan la fortaleza del producto final.