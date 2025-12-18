JCE refuerza seguridad de la nueva cédula

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informó que ayer realizó la ceremonia de generación de las llaves criptográficas de la infraestructura de clave pública, lo que establece la cadena de confianza para garantizar la seguridad, autenticidad e integridad de los procesos tecnológicos asociados al proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral.

En una comunicación, el organismo estatal indicó que la iniciativa es en cumplimiento con las mejores prácticas, los estándares internacionales y la regulación nacional.

La ceremonia de llaves, refiere el texto, fue realizada en un área de acceso restringido por razones de seguridad y retransmitida en tiempo real desde el auditorio de la sede central, donde autoridades y funcionarios de la institución acompañaron el proceso.

Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, explicó que la ceremonia constituye un acto esencial para establecer la base de la cadena de confianza de toda la infraestructura, destacando la importancia de que esos procesos sean desarrollados bajo estándares estrictos de seguridad física y lógica, de trazabilidad y de control.

“Es importante recordar que cualquier solución tecnológica de seguridad es tan sólida como la normatividad y el entorno en el que nace, opera y brinda los servicios para los cuales fue creada”, expresó Jáquez Liranzo.

El funcionario precisó que el resultado de la ceremonia es la generación e inicialización de las llaves criptográficas, debidamente documentadas mediante el atestiguamiento notarial correspondiente.

De su lado, el director de Cedulación, Américo Rodríguez, calificó la ceremonia como un hito relevante dentro del proyecto de renovación de la cédula, tras reconocer el trabajo del equipo técnico y operativo que participó en su preparación y ejecución.

Según el documento, en la ceremonia el organismo electoral procedió a la asignación de roles y autorizaciones a los custodios y administradores de las llaves, conforme a los principios de control dual y segregación de funciones.

Explica que cada una de las etapas previstas del procedimiento para la nueva cédula fueron ejecutadas de manera satisfactoria, garantizando la integridad, seguridad y trazabilidad de todo el proceso.