Jean Alain critica actitud de Participación Ciudadana

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El exprocurador Jean Alain Rodríguez calificó de “manipulado y vergonzoso” el octavo informe del observatorio de casos de corrupción administrativa presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana sobre las dilaciones que han marcado su proceso penal, tras seis años de haberse iniciado y que supera de manera amplia el plazo de cuatro años establecido por el artículo 150 del Código Procesal Penal.

Durante una rueda de prensa convocada por Rodríguez junto a su equipo de defensa, el exfuncionario afirmó no haber incurrido en tácticas dilatorias durante el proceso y aseguró que no ha faltado a ninguna audiencia ni solicitado aplazamientos.

“Nunca hemos faltado a una audiencia, nuestro equipo de abogados nunca ha pedido un aplazamiento. Hemos estado allí presentes a tiempo, antes de que lleguen incluso los empleados de la limpieza”, aseveró.

En ese sentido, su abogado Carlos Balcácer señaló que el contenido del informe emitido por Participación Ciudadana responde a una estrategia para “confundir a la sociedad y manipular la opinión pública”, al sostener que el plazo razonable de duración máxima de un proceso contemplado en la Constitución no es el mismo plazo máximo de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal.

De acuerdo con Balcácer, dicho argumento se sustenta en jurisprudencias que considera desactualizadas, al basarse decisiones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de más de una década de antigüedad y que ya habrían sido superados por decisiones más recientes de Tribunal Constitucional como las sentencias TC/0538/25 y la TC/1296/25.

Tras reiterar no haber incurrido en tácticas dilatorias, atribuyó los retrasos al Ministerio Público al señalar que la investigación se ha extendido por casi dos años por encima del plazo ordinario debido al depósito de una acusación “innecesariamente voluminosa” compuesta por más de 12 mil páginas y aproximadamente 666 mil archivos digitales, que además, fueron entregados en un disco duro defectuoso, que contribuyó con la dilación.

Asimismo, indicó que hubo incumplimientos en la entrega oportuna de las pruebas de descargo, lo que refuerza que las dilaciones han sido provocadas por el órgano acusador.