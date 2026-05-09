Jean Luis Rodríguez asegura que el país ha mantenido estabilidad frente a crisis internacionales

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El subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez, afirmó que la República Dominicana ha logrado mantener estabilidad, crecimiento y confianza en medio de uno de los escenarios internacionales más complejos de los últimos años, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Rodríguez destacó que el mandatario asumió la conducción del país en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, enfrentando posteriormente los efectos globales del conflicto entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sostuvo que, pese a ese contexto internacional, el país ha logrado preservar la estabilidad macroeconómica, mantener el dinamismo del turismo, fortalecer la confianza en la inversión y continuar desarrollando importantes proyectos de infraestructura en distintas regiones del territorio nacional.

Entre esas iniciativas mencionó obras como el Monorriel, el Teleférico, la expansión del Metro, nuevas circunvalaciones y proyectos portuarios que contribuyen al desarrollo económico y a la modernización de la República Dominicana.

“El país ha demostrado capacidad para avanzar aún en momentos de incertidumbre internacional. Esa estabilidad no ocurre por casualidad, sino como resultado de planificación, responsabilidad y visión de futuro”, expresó.

Jean Luis Rodríguez llamó a los dirigentes y militantes del PRM a mantener el enfoque en las prioridades nacionales, respaldando las acciones que continúen fortaleciendo la estabilidad, el crecimiento y la tranquilidad de los dominicanos, evitando entrar en polémicas y debates que poco aportan en un contexto internacional tan delicado como el actual.

Finalmente, sostuvo que la mejor manera de responder a los desafíos globales es preservando la unidad, la institucionalidad y la confianza en el futuro del país.