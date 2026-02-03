Jesús Andújar destaca atención a la salud mental del docente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), Jesús Andújar Avilés, encabezó este martes una ofrenda floral en el Altar de la Patria, acompañado de colaboradores de la institución, como parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Patria.

Durante el acto, Andújar Avilés rindió homenaje a los Padres de la Patria Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, resaltando su legado en la lucha por una República Dominicana libre y soberana.

En su discurso, destacó valores como la honestidad, la transparencia y el compromiso ético como pilares fundamentales del servicio público.

“Hoy honramos a nuestros padres fundadores, quienes nos legaron un país libre y soberano. Desde el IDEICE reafirmamos nuestro compromiso con esos valores y con el fortalecimiento de la investigación para la mejora continua de la educación dominicana”, expresó.

Fortalecimiento de la investigación educativa



El director del IDEICE explicó que la institución, como órgano rector de la evaluación y la investigación de la calidad educativa, ha diseñado diversas estrategias orientadas a fortalecer la educación desde la mirada del docente.

Indicó que en 2024 se recibieron 100 investigaciones financiadas por el IDEICE, en las que participaron 362 docentes, y que este año se trabaja para que estos estudios sean socializados en los contextos regionales donde laboran los maestros, promoviendo espacios de diálogo, reflexión pedagógica y toma de decisiones basadas en evidencia.

Atención a la salud del docente



Andújar Avilés también informó que el IDEICE, junto al Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública desarrollan investigaciones a nivel nacional sobre la salud física y mental del magisterio, incluyendo estudios relacionados con enfermedades cardiovasculares y salud mental.

Explicó que estos esfuerzos buscan identificar la situación real de los docentes para que los tomadores de decisiones puedan implementar políticas y medidas que garanticen una mejor calidad de vida y un mejor desempeño en las aulas.

Otras iniciativas



Además, destacó proyectos de Semilleros de Investigación Escolar dirigidos a estudiantes del nivel secundario, que serán ampliados a otras regionales del país, así como trabajos conjuntos con el INABIE para la evaluación de la alimentación escolar y con el Ministerio de Educación para la evaluación y actualización del currículo, a fin de que responda a las demandas de los nuevos tiempos y al enfoque por competencias.