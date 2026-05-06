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El comunicador Jhossan Capell acudió este miércoles de manera voluntaria ante la Fiscalía del Distrito Nacional, para ponerse a disposición de la magistrada Rosalba Ramos, luego de la querella interpuesta en su contra por José Luis Custodio Almonte, padre de una de las víctimas mortales del colapso del Jet Set, quien lo acusa de haberlo agredido físicamente durante la continuación de la audiencia preliminar del caso.

Capell explicó que su comparecencia responde a instrucciones y decisión propia junto a su asesor legal, el doctor Carlos Calante.

“Por instrucciones y voluntad propia de nuestro asesor legal, el doctor Carlos Calante, hemos decidido venir donde la Honorable Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para ponernos a la disposición de cualquier solicitud que se nos requiera y dar nuestra dirección, dar nuestro teléfono, y somos inmensamente fáciles de buscar porque vivimos puerta con puerta con el admirado vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira”, expresó.

Jhossan Capell acude a la Fiscalía tras querella en su contra por agresión

Al ser cuestionado sobre si fue recibido por la fiscal, indicó que sí, y que el proceso se ha llevado de manera voluntaria, con la intención de que las partes puedan coincidir en una primera vista conciliatoria.

“Ha sido todo de manera voluntaria y esperando que se puedan encontrar las partes para la primera vista, que sería una vista conciliatoria en primer rango”, sostuvo.

En cuanto a un posible contacto con el querellante, Capell afirmó que ha intentado comunicarse sin éxito.

“He tratado de buscarlo, pero a través de su hijo, Luis Miguel Custodio, pero no ha sido posible”, señaló.

Asimismo, no descartó volver a la Fiscalía en los próximos días. “Posiblemente yo venga el viernes porque tienen actividad aquí en la ciudad capital”, dijo.