Jimaní recibe a UNADE en la frontera: un encuentro histórico por la cultura de defensa y el compromiso nacional

Con un profundo sentido patriótico, el Ministerio de Defensa, a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), llevó a cabo en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, la jornada “UNADE en la Frontera: Cultura de Defensa y Compromiso Nacional”, un evento que reafirma la importancia de la soberanía y la identidad ciudadana en la defensa de los intereses de la nación dominicana.

El Mayor General Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD, Rector de la UNADE, resaltó que, siguiendo los lineamientos del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, la institución fortalece su misión de educar en valores patrióticos desde los espacios estratégicos de la geografía nacional, proyectando su labor académica más allá de las aulas y haciendo de la educación un instrumento vital de defensa.

El encuentro incluyó dos conferencias magistrales. La primera, a cargo del Coronel Alfredo de la Cruz Concepción, ERD, Subdirector de Grado de la UNADE, abordó los principios estratégicos de la seguridad y defensa nacional. La segunda, presentada por el Coronel e Historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, Director de Historia del Ministerio de Defensa, ofreció un recorrido apasionante por las batallas de Fuente del Rodeo, Cambronal y La Canela.

Durante la actividad, el Rector Vásquez Espínola entregó reconocimientos a la licenciada Mercedes Novas, Gobernadora Civil de la provincia Independencia, y al señor Lauriano Santana Cuevas, Alcalde del municipio de Jimaní, por su apoyo y colaboración con la iniciativa “UNADE en la Frontera”.

Además, participaron en el evento autoridades civiles y militares de la provincia Independencia.