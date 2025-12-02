José Francisco Peña Tavárez pide al Gobierno considerar un mecanismo de indexación salarial urgente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente en funciones del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Tavárez, hizo un llamado al Gobierno dominicano para evaluar la implementación de un mecanismo de indexación salarial que permita a los trabajadores mantener su capacidad de compra en un contexto económico retador como el actual.

Tras participar en la marcha convocada por Fuerza del Pueblo, el Peña Tavárez destacó que mas que confrontaciones políticas, la convicción que debe guiar al gobierno es que “en momentos de dificultad, el país necesita decisiones que cuiden el ingreso de la gente y alivien la presión que sienten miles de hogares”.

“La indexación no es un tema partidista. Es una conversación necesaria para que el salario no se siga quedando atrás frente al costo de la vida. Mi recomendación al Gobierno es abrir este debate con sensatez, amplitud y responsabilidad, pero con acción inmediata”, expresó.

En ese sentido, señaló que muchos sectores productivos han realizado esfuerzos importantes, pero considera que la protección del ingreso de los trabajadores debe estar en el centro de la agenda pública: “No se trata de cargar a nadie, sino de encontrar un equilibrio que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas sin ver su ingreso reducirse mes tras mes”, dijo.

Peña Tavárez también valoró el clima pacífico de la marcha y resaltó que la expresión ciudadana es un componente fundamental de la democracia dominicana. Según explicó, su rol junto al BIS implica escuchar a la población y llevar sus inquietudes a los espacios donde pueden convertirse en propuestas.

Explicó que es necesario promover soluciones realistas y posibles: “El país está en un momento que exige madurez. La indexación puede ser una herramienta útil, siempre que se construya entre todos, con datos, sensibilidad y visión de futuro”.