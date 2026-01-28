José Ignacio Paliza adelanta cambios y rotaciones en el tren gubernamental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se refirió a los próximos movimientos que podrían producirse dentro del tren gubernamental que encabeza el presidente Luis Abinader, confirmando que en las próximas semanas se estarán realizando cambios y rotaciones en distintas áreas del Gobierno.

Durante su participación en el programa Juego de Damas, Paliza abordó no solo su trayectoria política, sino también los principales retos que ha enfrentado el Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde su llegada al poder en 2020.

“Tenemos un proyecto de país que no culmina en ocho años”, expresó el funcionario, al destacar los avances logrados bajo la gestión de Abinader y subrayar que se trata de una visión a largo plazo.

Entre los logros señalados, Paliza resaltó el fortalecimiento institucional, citando como ejemplos la consolidación de un Ministerio Público independiente y el sometimiento a la justicia de figuras políticas vinculadas a casos de corrupción.

Más allá de las obras de infraestructura, el ministro dijo valorar especialmente los cambios impulsados en materia de institucionalidad, los cuales —a su juicio— sientan las bases de un Estado más sólido y transparente.

En ese contexto, destacó la creciente participación de las mujeres en la vida política nacional, mencionando de manera particular a la vicepresidenta Raquel Peña y a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Como presidente del PRM, Paliza explicó que su rol lo obliga a mantenerse al margen de preferencias personales, enfocado en preparar al partido para los procesos electorales de los próximos años.

José Ignacio Paliza en Juego de Damas

Políticas sociales y reducción de la pobreza



Durante la conversación, el funcionario aseguró que el Gobierno ha puesto en marcha múltiples políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, las cuales han tenido un impacto directo en la reducción de los niveles de pobreza.

Reveló que en los últimos cinco años se ha duplicado tanto la cantidad de beneficiarios como los montos del programa Supérate, además de ampliar la cobertura de los comedores económicos y los programas de alimentación escolar a nivel nacional.

Seguridad ciudadana y participación política



En materia de seguridad, Paliza indicó que la República Dominicana se encuentra entre los países mejor posicionados de la región en términos de criminalidad, ubicándose en el segundo lugar, solo por detrás de El Salvador.

Asimismo, valoró de manera positiva el creciente interés de la ciudadanía por la política, al considerar que una sociedad más involucrada contribuye al fortalecimiento democrático, incluyendo la consolidación de un Ministerio Público independiente.

Redes sociales, tecnología e infraestructura



El ministro también se refirió al uso de las redes sociales y la inteligencia artificial, calificándolas como herramientas poderosas que deben emplearse con responsabilidad y respeto.

Durante la entrevista, abordó además proyectos clave como el monorriel de Santiago, así como la expansión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Infotep en zonas vulnerables del país.

“Yo soy de los que cree en los cambios”, afirmó Paliza, dejando claro que el Gobierno se prepara para una nueva etapa con ajustes internos en las próximas semanas.