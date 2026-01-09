Nuevas identidades
De José y María a Thiago y Adhara: cómo cambian los nombres en República Dominicana
La identidad de los dominicanos se refleja en sus nombres, y hoy esa identidad está en plena transformación, según la lista publicada por la Junta Central Electoral (JCE), los nombres tradicionales como José, Juan, María, Ana y Carmen han disminuido en popularidad, mientras que nombres modernos e internacionales como Adriel, Noah, Thiago, Gael y Adhara ocupan los primeros lugares en los registros civiles.
Testimonios que revelan la tendencia
Scarlet Alcántara, madre de dos hijos, explicó que eligió Thiago por su significado bíblico: “Dios no dará recompensa”. Para su hija Stella, resaltó la simbología: “Luz, guía, esperanza y divinidad”.
Neyda Merán, madre de cinco, contó que escogió Thiana inspirada en una princesa de Disney, y otro nombre “por la actriz canadiense” que admira. Otros padres se inclinan por nombres como Railine, asociados a figuras cercanas como una supervisora, o simplemente por “gusto propio”.
Aldrys Sánchez
La música también influye: Selena sigue siendo elegido por muchos, en recuerdo de la cantante que marcó generaciones.
Nombres en declive
Masculinos: José, Juan, Carlos, Luis.
Femeninos: María, Ana, Carmen, Juana.
Combinaciones clásicas: José Manuel, Ana María, Juan Carlos.
Estos nombres, que durante décadas dominaron las actas de nacimiento, hoy aparecen con menor frecuencia.
Nombres en auge
Masculinos más usados en 2025: Adriel, Noah, Thiago, Sebastián, Gael.
Femeninos más usados en 2025: Adhara, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina.
Las razones del cambio
Varios padres señalaron al periódico Hoy varios factores detrás de esta transformación:
Globalización y cultura pop: influencia de series, música y celebridades internacionales.
Redes sociales: preferencia por nombres cortos y sonoros que destacan en plataformas digitales.
Deseo de diferenciación: evitar la repetición de nombres comunes en aulas y comunidades.
Cambio generacional: ruptura con patrones tradicionales para reflejar modernidad.
Influencias lingüísticas: apertura a nombres de origen inglés, hebreo o italiano frente a los clásicos hispanos.
Nombres extraños
James Bond Castro, Aspirina, Michael Jackson Alcántara.