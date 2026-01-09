De José y María a Thiago y Adhara: cómo cambian los nombres en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La identidad de los dominicanos se refleja en sus nombres, y hoy esa identidad está en plena transformación, según la lista publicada por la Junta Central Electoral (JCE), los nombres tradicionales como José, Juan, María, Ana y Carmen han disminuido en popularidad, mientras que nombres modernos e internacionales como Adriel, Noah, Thiago, Gael y Adhara ocupan los primeros lugares en los registros civiles.

Testimonios que revelan la tendencia

Scarlet Alcántara, madre de dos hijos, explicó que eligió Thiago por su significado bíblico: “Dios no dará recompensa”. Para su hija Stella, resaltó la simbología: “Luz, guía, esperanza y divinidad”.

Neyda Merán, madre de cinco, contó que escogió Thiana inspirada en una princesa de Disney, y otro nombre “por la actriz canadiense” que admira. Otros padres se inclinan por nombres como Railine, asociados a figuras cercanas como una supervisora, o simplemente por “gusto propio”.

La música también influye: Selena sigue siendo elegido por muchos, en recuerdo de la cantante que marcó generaciones.

Nombres en declive

Masculinos: José, Juan, Carlos, Luis.

Femeninos: María, Ana, Carmen, Juana.

Combinaciones clásicas: José Manuel, Ana María, Juan Carlos.

Estos nombres, que durante décadas dominaron las actas de nacimiento, hoy aparecen con menor frecuencia.

Nombres en auge

Masculinos más usados en 2025: Adriel, Noah, Thiago, Sebastián, Gael.

Femeninos más usados en 2025: Adhara, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina.

Las razones del cambio

Varios padres señalaron al periódico Hoy varios factores detrás de esta transformación:

Globalización y cultura pop: influencia de series, música y celebridades internacionales.

Redes sociales: preferencia por nombres cortos y sonoros que destacan en plataformas digitales.

Deseo de diferenciación: evitar la repetición de nombres comunes en aulas y comunidades.

Cambio generacional: ruptura con patrones tradicionales para reflejar modernidad.

Influencias lingüísticas: apertura a nombres de origen inglés, hebreo o italiano frente a los clásicos hispanos.

Nombres extraños

James Bond Castro, Aspirina, Michael Jackson Alcántara.