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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que las conversaciones que sostiene el Gobierno con sectores de la oposición son un ejercicio democrático de consulta, que no buscan entrar en debates políticos de confrontación, sino en soluciones.

Aclaró que quien coloca en la conversación bilateral el tema de una posible reforma fiscal fue el propio expresidente Danilo Medina, lo que fue rechazado por el equipo de gobierno.

“Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores —incluyendo líderes políticos— son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación”, expuso.

Paliza resaltó que el Gobierno presentó con claridad los grandes ejes de su gestión frente al impacto de una guerra que no es nuestra, pero cuyos efectos sí nos alcanzan.

“Esa claridad no requiere apresuramiento ni improvisación. Requiere rigor”, indicó.

José Paliza aclara que Danilo Medina fue quien puso la reforma fiscal en la agenda bilateral

Enfatizó en que el propósito de esas conversaciones es preciso: fortalecer un plan de acción transparente. Un plan que tenga el respaldo de un proceso serio.

“La República Dominicana merece respuestas a la altura de la situación, requiere de unidad”, expresó.