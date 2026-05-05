José Rafael Llenas Aybar tuviera 42 años

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Treinta años después de su partida, la memoria de José Rafael Llenas Aybar sigue viva en su familia y en la sociedad dominicana. Nacido el 13 de febrero de 1984, el niño que fue víctima de un crimen que estremeció al país hubiera celebrado este año sus 42 años de vida.

En un mensaje difundido por sus seres queridos, se evocó su llegada al mundo como un momento de felicidad plena para sus padres y su hermana. “Soy José Rafael Llenas Aybar. Nací en República Dominicana el 13 de febrero de 1984. Mis padres y mi hermana estaban felices con mi llegada. Ahí inició un vínculo que jamás se ha podido romper. No importa el tiempo, ni el espacio, siempre estoy en sus corazones”, se lee en el homenaje.

Recuerdo vivo

La familia subrayó que José Rafael fue un niño divertido, travieso y amante de los deportes, descrito por sus amigos del colegio como alguien que compartía risas y juegos durante sus doce años de vida. Esa imagen luminosa contrasta con el dolor de su ausencia, pero se convierte en motor de una memoria que se niega a desaparecer.

El homenaje digital busca rescatar la vida y la esencia del niño, más allá de la tragedia. “Recuerden siempre todo lo bonito que vivimos juntos”, dice la publicación, como un llamado a valorar la infancia y la alegría que dejó.

Treinta años después, el país sigue reconociendo el impacto del crimen que sacudió conciencias y abrió debates sobre justicia y protección de la niñez. Sin embargo, la familia ha decidido que la memoria no se centre en la tragedia, sino en la vida, la sonrisa y la huella imborrable que dejó José Rafael.

Su recuerdo se ha transformado en símbolo de inocencia y esperanza, compartido ahora en redes sociales como un puente entre generaciones. La sonrisa de José Rafael, descrita como capaz de iluminar cualquier lugar, se convierte en metáfora de lo que significa recordar: traer luz al presente desde un pasado doloroso.