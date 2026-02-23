José Ramón Peralta: El PLD inicia su camino de regreso al poder con energía y compromiso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente político y exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha iniciado una nueva etapa orientada a fortalecer su liderazgo y reconectar con las aspiraciones del pueblo dominicano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Peralta expresó que el partido “inició el camino de regreso al poder, con entusiasmo y energía, para que el desarrollo, la estabilidad y el bienestar vuelvan al pueblo dominicano”, en referencia al reciente encuentro del Comité Central de esa organización política.

El exfuncionario destacó que este proceso representa una oportunidad para consolidar liderazgos preparados y comprometidos con el país, en un contexto donde la ciudadanía demanda respuestas responsables y una visión clara de futuro.

El pronunciamiento de Peralta se produce en el marco del inicio de los procesos internos del PLD para definir sus aspiraciones presidenciales, reafirmando su confianza en la capacidad del partido para contribuir al fortalecimiento institucional y al progreso nacional.

Sobre José Ramón Peralta

José Ramón Peralta es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y exministro administrativo de la Presidencia, reconocido por su trayectoria en la gestión pública y su participación en procesos de desarrollo institucional en la República Dominicana.