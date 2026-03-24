Josefa Castillo Rodríguez y Dío Astacio apuestan por fortalecer la atención a la niñez

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La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, abordó con el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dío Astacio, el papel fundamental de los gobiernos municipales en las políticas de protección a la niñez vulnerable que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader Corona.

Castillo Rodríguez, quien recibió en su despacho la visita del alcalde, recordó que el INAIPI inició un proceso de trabajo, inclusión y sensibilización con las alcaldías de las regiones Metropolitana y Sur del país, con el objetivo de fortalecer el cuidado, la protección y el desarrollo de las niñas y niños vulnerables de 0 a 5 años.

Manifestó que las alcaldías son aliados clave para la habilitación y apertura de nuevos CAIPI en distintas comunidades.

Durante su visita, el alcalde Astacio firmó el Libro de Visitantes Distinguidos de la institución.

En el encuentro también se abordaron temas de interés relacionados con la provincia de Santo Domingo y el municipio Santo Domingo Este, en el marco de las oportunidades de mejora que impulsa el Gobierno, propiciando un espacio de diálogo institucional orientado al intercambio de ideas sobre posibles áreas de desarrollo.