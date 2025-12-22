Joven muere durante intervención policial en Villa Consuelo: Lo que se sabe del caso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informa que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga un hecho ocurrido la noche del sábado 20 de diciembre en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, donde un joven de 25 años resultó fallecido durante una intervención policial de carácter preventivo.

La víctima fue identificada como Rancel Junior García, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud tras presentar herida por arma de fuego.

De acuerdo con informaciones preliminares, el suceso se produjo cuando una patrulla mixta (policías y militares) realizaba labores preventivas orientadas a disuadir una contaminación sónica, registrándose posteriormente una situación conflictiva.

Las circunstancias específicas del hecho se encuentran actualmente en fase de levantamiento, verificación técnica y análisis forense.

En el marco del incidente fue detenido el joven Carlos Yadiel Matías Beltré, de 19 años, a quien se le ocupó una pistola marca Ruger, calibre 9mm, con su cargador, la cual fue debidamente incautada y puesta bajo custodia para fines de investigación balística y legal.

La escena fue procesada por técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento correspondiente y la recolección de evidencias, bajo la coordinación directa del Ministerio Público.

Asimismo, la Policía Nacional precisa que los agentes actuantes se encuentran formalmente bajo investigación por parte de los organismos de control interno de la institución, conforme a los protocolos establecidos, a fin de determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran derivarse.

La institución reitera su compromiso con la transparencia, el debido proceso, la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, y asegura que ofrecerá información adicional conforme avancen las investigaciones y las autoridades competentes lo permitan.