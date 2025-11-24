¿Qué se sabe del joven que murió en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre que guardaba prisión preventiva en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde el 20 de noviembre en curso, falleció este domingo, producto de enfermedades crónicas que padecía, informó ayer el Ministerio Público.

Se trata Alexander Pérez Santana de 25 años de edad, y quien según su hermano Luis, estaba preso por acusado de violación y robo.

Explicó que Alexnader padecía de tuberculosis, enfermedad que dijo, habría adquirido en centros penitenciarios donde había estado preso en otras oportunidades.

“El estaba interno en el Moscoso Puello y lo sacaron y lo trajeron para acá; yo nunca me descuidé y siempre le traía sus medicamentos”, dijo Luis al informar del fallecimiento de su pariente a periodistas que cubre la fuente del palacio de Justicia.

Indicó que se enteró de su muerte cuando fue a verlo el domingo. Cree que murió por descuido de las autoridades.

En un documento de prensa el MP informó que un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que Pérez Santana “padecía de enfermedades crónina que llevaron a su fallecimiento”.

No obstante, dijo que investigan las circunstancias en que ocurrió su deceso.

Refirió que el pasado viernes el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva al hoy fallecido, y que su traslado al centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís estaba programado.