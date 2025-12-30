JS realiza jornada de integración comunitaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de 600 niños y niñas de la comunidad de Bella Vista fueron beneficiados con una amplia jornada de integración comunitaria realizada en la cancha del sector, en una actividad orientada a promover la recreación, la convivencia familiar y el compromiso social, organizada por la regidora del partido Justicia Social (JS), Yuderka Castellanos, con el respaldo de líderes comunitarios y residentes de la zona.

La iniciativa tuvo como propósito llevar bienestar y momentos de felicidad a este sector, reafirmando la visión humanista y social que caracteriza a Justicia Social y el liderazgo de su presidente, Julio César Valentín Jiminián, especialmente en todo lo relacionado con la protección, el desarrollo y la felicidad de la niñez dominicana.

Yuderka Castellanos, valoró la participación de las familias y destacó que este tipo de actividades responden a un trabajo constante enfocado en la gente, en la sensibilidad social y cercano a las comunidades.

Resaltó que la alegría reflejada en los rostros de los niños fue la mayor recompensa del esfuerzo colectivo, y agradeció a cada persona que aportó tiempo, recursos y voluntad para hacer posible la actividad.

Manifestó que continuará impulsando acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan valores y mantengan su presencia en las comunidades.

Durante la jornada, los menores disfrutaron de un ambiente sano, recreativo y familiar, pensado para fortalecer los lazos comunitarios y devolver sonrisas a quienes son el presente y el futuro del país. Esta reafirma la visión humanista del liderazgo del partido Justicia Social con la niñez y el trabajo territorial.