Juan Bolívar Díaz con Honoris Causa

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La Universidad Santander de México investirá con un Doctorado Honoris Causa al embajador dominicano Juan Bolívar Díaz, en una solemne ceremonia encabezada por el rector de esa academia doctor Enrique Javier Navarro Flores.

El acto será celebrado el próximo jueves 19 de este mes a las 5:00 de la tarde, en la Casa de Cultura Tamaulipas del Centro Alcaldía Cuauhtémoci, ciudad de México.

Díaz fue embajador ante el Reino de España desde febrero de 2021 a febrero de 2025.

Díaz estudió comunicación en México, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en 1967 y volvió autoexiliado entre 1970-71. Igualmente, fungió como embajador de la República Dominicana en Perú y Bolivia, desde 1984 hasta 1986.

Fue fundador del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del movimiento cívico Participación Ciudadana. Ha dirigido y laborado para importantes medios del país como Radio HIN, Radio Cristal y Radio Comercial, diario El Sol, El Nuevo Diario, el cual dirigió, Revista Rumbo, Teleantillas. Ha sido columnista del periódico HOY y el portal Acento.

Entre los reconocimientos recibidos se destacan: Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Santiago, Premio Información Rosa Cisneros, Caonabo de Oro, Micrófono de Oro, Premio de Periodismo de la Fundación Corripio, Premio Nacional de Periodismo, Orden del Sol del Perú, Grado Gran Maestre y Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, Grado de Caballero, del Estado dominicano.