Juan Bolívar Díaz recorre memorias de toda su vida

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El próximo lunes 18 de mayo el periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz Santana pondrá en circulación sus memorias en una obra titulada “Con las riendas tensas”, en la cual realiza un minucioso recorrido por su vida desde su origen en los bateyes, pasando por su formación espiritual, su militancia religiosa, gremial y social hasta su ejercicio profesional, básicamente en el periodismo, pero también casi más de siete años en la diplomacia.

Relata los avatares personales, incluyendo sus miedos casi patológicos de la infancia, cómo se despojó de ellos, y el precio que pagó por militar en la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos, que incluyó dos atentados, por la voladura de su automóvil con una carga explosiva, y un intento de asesinato del que escapó y lo llevó a un autoexilio.

También aborda la condena de cárcel y multa millonaria en un juicio político en 1996, sin que le permitieran defenderse, por su libro Trauma Electoral.

La ardua lucha por el reconocimiento del periodismo como profesión y por el Colegio de Periodistas y su larga militancia en el movimiento Participación Ciudadana, ocupan extensos capítulos de la obra y particularmente su trabajo como director de dos diarios y de la información de Teleantillas, en especial de su telediario Uno+Uno, durante más de tres décadas.

En estas memorias, JBD sostiene el criterio de que el periodismo y la comunicación deben ser lo más objetivo posible, sin doblegarse ante ningún poder ni militancia política o religiosa, pero rechaza la neutralidad ante los desafíos de la sociedad. Presenta información sobre su confrontación del balaguerismo, como herencia maquillada del trujillismo y su cultura de represión, imposición, exclusión y violencia.

La obra pone atención a las crisis políticas y económicas de las últimas décadas, y la incidencia del autor en esos procesos, a partir de la transición democrática de 1978, cuando dirigía El Sol, con particular atención a los traumas electorales de los noventa, evidenciando la prevalencia del fraude electoral, que incluyó hasta el llamado Pacto por la Democracia.

El libro se pondrá en circulación a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Alvaez Valdez, hará la presentación, mientras el periodista Fausto Rosario hablará sobre el ejercicio profesional del autor.

Breve resumen curricular

Periodista, diplomático y activista social. Juan Bolívar Díaz egresó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, México, 1967. Ejerció el periodismo durante medio siglo, dirigió dos diarios y noticiarios radiofónicos, y por casi 34 años (1987-2020) fue director de informativos de Teleantillas, canal 2 y comentarista y entrevistador de su telediario Uno+Uno.