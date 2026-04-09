General Juan Manuel Méndez responde a criticas por alertas del COE: "Yo no soy meteorólogo"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, afirmó este jueves que la entidad emite sus alertas en función de los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en medio de cuestionamientos sobre la respuesta ante las lluvias de este 08 de abril.

“Yo no soy meteorólogo”, expresó Méndez, al explicar que el COE depende de la información técnica que suministra el organismo meteorológico.

“Lo que teníamos en el COE era de acorde al boletín que ellos habían enviado”, sostuvo durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana.

El funcionario indicó que la función del COE es preparar la respuesta ante emergencias.

“Nosotros como COE debemos preparar los niveles de preparación y las respuestas, que sean lo más eficiente posible”, dijo.

Asimismo, explicó que fenómenos atmosféricos de rápida formación dificultan prever con precisión la cantidad de lluvias.

“He visto a Jean Suriel, he visto a John Morales hablar sobre estos temas y señalan que eventos como estos que se forman rápido es difícil determinar la cantidad de milímetros de lluvias”, señaló.

Además, indicó que Suriel y Morales tampoco sabían la cantidad de lluvias que caerían y no hubiesen podido prever.

Méndez reconoció que actualmente no se cuenta con la tecnología suficiente para estimar con exactitud los niveles de precipitaciones, aunque aseguró que se trabaja para mejorar esas capacidades.

También indicó que situaciones similares han ocurrido en otros países debido a lluvias repentinas.

En cuanto a los niveles de alerta, explicó que estos se ajustan a los informes del Indomet.

“En el caso del Indomet, ellos tienen que informar no solamente a la población sino al COE de lo que esperamos. Inclusive, ellos mediante los boletines que emiten, una alerta de ellos es una alerta verde para nosotros, un aviso de inundación es una alerta amarilla o roja, dependiendo de la milimetría”, detalló.

Agregó que desde la Semana Santa se mantenía una alerta verde vigente.

Estas declaraciones surgen en medio de críticas sobre si debieron emitirse alertas más rigurosas y mayores niveles de prevención.