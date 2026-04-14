Poder Judicial y ANJE analizan reformas estructurales para agilizar el acceso a la justicia

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Con el objetivo de simplificar y agilizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, la magistrada Rosa Evelyn Fermín y el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León, encabezaron el panel "Problemáticas del Poder Judicial".

Durante el panel, realizado en el contexto de la Conferencia del Poder Judicial y moderado por la magistrada Yorlin Vásquez, jueza de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se analizaron los desafíos actuales para transformar mediante reformas estructurales los procesos judiciales en servicios más sencillos y eficientes para la población.

Para la magistrada Rosa Evelyn Fermín, presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional uno de los grandes retos del Poder Judicial es la necesidad de mucha “agenda legislativa” como aspecto de mejora en el servicio, algunos de los cuales no son posibles con la normativa vigente.

Explicó que el primer gran problema es lo relacionado a la competencia territorial, situación que dijo debe ser repensada por no ser funcional y rebasa la capacidad operativa.

“Yo puedo tener y más ahora con el uso de la tecnología, una entrada nacional de casos y priorizar aquellos casos que necesariamente necesiten la presencialidad en la Región donde se van a realizar, pero yo también puedo tener jueces con capacidad nacional, aquellos procesos que puedan conocerse mediante un sistema digital se resuelvan a través de este método, y el juez, sin importan donde se encuentre, pueda brindar la respuesta al usuario”, explicó la magistrada Fermín.

La jueza dijo que otros de los puntos que se deben repensar son los procesos de las audiencias, la comunicación de documentos ante las cortes y las vías de recursos innecesarias que generan grandes costos al sistema.

Asimismo, aseguró que la calidad de la sentencia legitima el juez y se refirió a la necesidad del especialismo, por entender que un juez no solo puede medirse por su tiempo en la Carrera.

Por su lado, Boris de León habló sobre la necesidad de una ley de Eficiencia Procesal, así como actualizar la legislación de las costas a los fines de minimizar la carga económica de los procesos. Asimismo, destacó la necesidad de reducir la duración del tiempo de los procesos, y advirtió que lograrlo atraería más inversión extranjera.

“En la medida en la que yo tenga realmente un riesgo como demandante, ante una posible condenación en costas, un riesgo más elevado que el actual, más a fin a los valores que debe enfrentar una persona ante inconductas, creo que tendremos incluso menor litigiocidad y eso contribuiría a que el Sistema sea saneado y que lleguen casos que realmente ameriten atención de la judicatura”, aseguró de León.