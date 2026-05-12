Poder Judicial fija posición ante llamado a paro de jueces anónimos

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja, dejó claro que el objetivo fundamental de ese poder del Estado es y sigue siendo “construir un sistema de justicia más eficiente, más transparente, más sostenible, y que tenga como centro a las personas”.

Habló así para responder a una convocatoria a paro que, de manera anónima, hicieran jueces para el 21 de mayo en curso, en demanda de una serie de reivindicaciones que incluyen salarios acorde con su alta responsabilidad y pesada carga laboral.

“Todos dentro del Poder Judicial formamos parte de un mismo proyecto institucional, que es construir una justicia más cercana, más eficiente y más humana para la República Dominicana; que eso tenga continuidad y que en ningún momento acciones que se desarrollen desde el Poder Judicial, la detengan”, subrayó

Dijo que desde el PJ se comprenden muy bien las preocupaciones y los desafíos que enfrentan los jueces, juezas y demás servidores judiciales, en este contexto económico en que vive actualmente el país y la institución, y que, como siempre, mantiene su disposición de diálogo institucional.

No obstante, recordó que en los últimos años se han venido tomando medidas que mejoran de manera importante las condiciones de trabajo, de ingreso, la infraestructura; la transformación tecnológica a nivel de todos los departamentos judiciales, y que el objetivo fundamental es uy sigue siendo construir un sistema de justicia más eficiente, mas transparente, más sostenible y que tenga como centro a las persona.

“Eso es lo que habíamos conversado no solo ahora en estos momentos sino que estamos en conversación con muchos otros jueces en esa dirección”, puntualizó

ESCALA SALARIAL JUECES

Los jueces de Paz y equivalentes perciben un salario mínimo de RD$125,000, un medio de RD$140,625,00, y un máximo de RD$156,250.00.

Los de primera Instancia y equivalentes cobran un mínimo de RD$165,625.00; un medui de RD$186.328.13 y un máxino de RD$207,031.25.

Los jueces de Corte y equivalentes perciben un salario mensual de RD$231,875.00; un medio de RD$260,859.03, y un máximo de RD$289,843.75.

BENEFICIOS AL MARGEN

Cuenta con seguro médico Platinium de Humanos con coberturas especiales, del juez y sus dependientes director (cónyuge e hijos menores de 21 años de edad), cubiero 100% por la institución. Seguro de vida hasta los 80 años; planes dentales; derecho a una exoneración de vehículo cada 5 años, y gastos de representación equivalente al 15% del salario.

Además, gastos de combustible correspondiente al 10% del salario; sistema de pensiones, pasaporte oficial; 15 ó 12 salarios regulares o salarios de Navidad o Bono 7 de enero ( igual a un salario o Bono Vacacional) o Bono por Antigüedad (igual a 5 salarios hasta RD$225,000) al momento de aplicarse la jubilación.

Asimismo, gozan de Compensación variable por desempeño tres (3) veces al año; Bonos Navideños (para compras); Bono Escolar (en caso de tener hijos en edad escolar) equivalente a RD$10,000 por un hijo, y RD$20,000 por dos o más hijos y Bono del Padre/Bono de la madre.

La convocaría a paro para el próximo día 21, fue dada a conocer a través de las redes sociales, pero ninguno de los dos gremios que agrupan a los jueces del país,los ha asumido como suyos.

ASOJURD SE DESLIGA

La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana se desvinculó ayer del llamado a paro nacional para el próximo jueces 21 de mayo, y calificó la iniciativa “irresponsable” y carente de identidad. Es presidida por la magustrada Ysis Muñiz.

También está JUDEMO, otro gremio presidido por la jueza Katia Miguelina Jiménez.

El de más reciente formación la Red Nacional de Jueces, presidida por Yikaris Morales