El juez en el caso Jet Set: "A mí nadie ni nada me mete presión"

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Ante los posibles cuestionamientos que se sometería el fiscal tras conocerse el juicio contra los implicados en el caso Jet Set.

El fiscal Raymundo Mejía, dijo este viernes que “ya ustedes me conocen, a mí nada ni nadie me mete presión, de ninguna manera”, explicó.

“Yo voy a hacer y ustedes lo saben lo que dice la ley, el juez se debe a la ley, a nada más, así que olvides de lo que digan lo fiscal lo que usted crea, eso no es verdad”, añadió.

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Horas antes, también condenó la agresión que el comunicador Jhossan Capell realizó en contra de José Luis Custodio, padre de una de las víctimas mortales de la tragedia.

“Condenamos enérgicamente cualquier tipo de agresión”, expresó el magistrado al referirse al incidente registrado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Lo que el tribunal no va a permitir ni está de acuerdo es que sucedan incidentes como el pasado, que de hecho no teníamos conocimiento. Luego, cuando terminó la audiencia, fue que nos enteramos”, afirmó.

El juez insistió en que dentro del proceso judicial no se tolerarán actos de violencia entre ninguna de las partes involucradas.

“No se puede permitir que se agreda de ninguna manera a ninguna de las partes, ni a los querellantes ni a los imputados”, sostuvo.