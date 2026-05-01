Juez del caso Jet Set sobre agresión de Jhossan Capell: "Es muy lamentable, no lo vamos a permitir"

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Durante la continuación de la audiencia del juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del Jet Set, el juez Raymundo Mejía condenó la agresión que el comunicador Jhossan Capell realizó en contra de José Luis Custodio, padre de una de las víctimas mortales de la tragedia.

“Condenamos enérgicamente cualquier tipo de agresión”, expresó el magistrado al referirse al incidente registrado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Lo que el tribunal no va a permitir ni está de acuerdo es que sucedan incidentes como el pasado, que de hecho no teníamos conocimiento. Luego, cuando terminó la audiencia, fue que nos enteramos”, afirmó.

El juez insistió en que dentro del proceso judicial no se tolerarán actos de violencia entre ninguna de las partes involucradas.

“No se puede permitir que se agreda de ninguna manera a ninguna de las partes, ni a los querellantes ni a los imputados”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que los auxiliares judiciales no permitirán arbitrariedades dentro de las instalaciones.

“Los auxiliares judiciales nunca queremos ni arbitrariedad, ni lo vamos a permitir”, agregó.

Mejía recordó además que tanto víctimas como imputados pueden acudir directamente al tribunal ante cualquier inconveniente relacionado con su acceso o permanencia en el Palacio de Justicia.

“Desde el principio le hemos dicho a todas las partes, a los imputados y a las víctimas, que ante cualquier situación se acerquen al tribunal”, dijo.

Sobre el incidente

La agresión ocurrió el pasado lunes 27 de abril, durante la continuación de la audiencia preliminar por el caso del colapso del Jet Set.

El hecho involucró al comunicador Jhossan Capell y a José Luis Custodio, familiar de víctimas de la tragedia en la que murieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Según videos difundidos en redes sociales, Capell se encontraba defendiendo a la familia Espaillat cuando Custodio, quien perdió cuatro familiares en el colapso, intervino. En medio del intercambio, el comunicador le propinó una bofetada.