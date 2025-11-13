¿Quién es el juez que conocerá el juicio preliminar contra los hermanos Espaillat?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue designado para conocer el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, hecho que, según el Ministerio Público, dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas.

El magistrado, escogido mediante un sorteo aleatorio computarizado, tendrá a su cargo dictar el auto de fijación de audiencia para el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio contra los acusados de incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Pero, ¿quién es el magistrado? A continuación, te presentamos su perfil.

Raymundo Antonio Mejía Zorrilla es oriundo de la ciudad de La Romana y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas con honores en el año 2002. Desde que se graduó de Derecho, comenzó a trabajar y a estudiar en el área de formación académica y formación superior como profesor de la Universidad Central del Este.

Asimismo, cuenta con múltiples títulos universitarios. Entre ellos, una maestría en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; una maestría en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura; una maestría en Derecho Constitucional y una especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Electoral de la Universidad Castilla-La Mancha.

Juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito NacionalFuente externa

Además, posee un Doctorado en Administración, Hacienda y Estado Social de Derecho, impartido en conjunto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Salamanca. También tiene un doctorado en Derecho Electoral cursado en México.

En su vida laboral, primero comenzó como defensor judicial, defensor público en el Distrito Nacional, por espacio de cinco años, siendo egresado de la Escuela de la Judicatura del Programa de Formación de Defensores Públicos, obteniendo dentro de las mejores calificaciones, la de sobresaliente.

Asimismo, ingresó a la Escuela de la Judicatura para formarme como juez. Es juez de carrera, juez itinerante de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Conforma salas unipersonales, tribunales que conocen de las acciones constitucionales: hábeas corpus, amparo, hábeas data, etc. También conforma tribunales colegiados —todos los colegiados del Distrito Nacional: primer colegiado, segundo colegiado, y así sucesivamente—.

Dentro de la carrera docente, también ha hecho algunas publicaciones. Por ejemplo, en materia de Derecho Laboral, del cual hice un posgrado, escribí sobre los delitos penal-laborales: Procedimiento penal laboral ante el Juzgado de Paz. También publicó sobre el Derecho Probatorio en el proceso penal y ha realizado trabajos y publicaciones sobre derechos humanos, garantías constitucionales, etc.

Dentro de sus funciones como juez de primera instancia, conoce acciones constitucionales como son los amparos en sus diferentes vías.

Sobre el caso Jet Set

El Ministerio Público presentó el pasado 7 de noviembre la acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, responsables de la operación del local de diversión que funcionaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional.

El órgano persecutor asegura que sustenta la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Antonio y Maribel Espaillat, imputados caso Jet Set

Establece que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.