Juez deja en libertad a Jean Andrés Pumarol; lo declaró no apto para juicio

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad a Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de matar a Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, y herir a otras cinco personas con arma blanca y herir a cinco personas el 23 de julio del 2025 en el condominio Dorado IV, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.

El juez Deivi Timoteo Peguero declaró a Pumarol no apto para ir a juicio, por lo que lo que ahora el señalado estará en libertad pura y simple.

De su lado, el penalista Miguel Valerio, abogado de la familia de la víctima, indicó que Pumarol "es un peligro para la sociedad, y cualquier situación que le ocurra a un ciudadano es responsabilidad del juez Deivi Timoteo".

Explicó que el magistrado aplicó el artículo 383 del Código Procesal Penal, que es para inimputable. Sin embargo, Valerio indicó que "lo más grave" es que ese apartado permite "o una absolución o una aplicación de una medida de seguridad evidentemente en un juicio de fondo".

"En ese sentido, cuando el Código Procesal Penal habla de una causa de justificación de la conducta, el juez Deivi Timoteo está diciendo que él (Pumarol) actuó en legítima defensa, porque en Derecho Penal, la única causa de justificación posible es la legítima defensa y el estado de necesidad. Lo otro son exclusiones del discernimiento, que no tiene que ver causa y justificación. Es decir, para el juez, él justifica la conducta del señor Pumarol", detalló Valerio.

El abogado indicó que apelarán la decisión del magistrado.

Más temprano, la madre de Pumarol Fernández, Ivonne Handal Abugabir, aseguró que su hijo padece una enfermedad mental: esquizofrenia paranoica, "que está avalado por el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses)".

"Mi hijo es inimputable, lo dice la ley, nosotros no estamos inventando nada. Mi hijo nunca fue agresivo, nuca. Es la primera vez que nosotros estamos pasando por esto", dijo. manifestó.