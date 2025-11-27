Juez Francisc o Ortega pone c ircular su libro “Jus ticia vs. Prensa”

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, puso anoche en circulación el libro “Justicia vs. Prensa”, en el trata sobre el valor de la claridad del lenguaje como derecho substantivo y el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación judicial, la protección de los datos personales y las fichas penales, entre otros.

La obra fue puesta en circulación en un panel en el hotel El Embajador dentro de las actividades de las de la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, que reune a expertos nacionales y extranjeros.

“Este libro contiene algunas reflexiones sobre el lenguaje claro como núcleo de la comunicación judicial, como un derecho y una garantía constitucional”, dijo el juez Ortega.

En ese orden, agregó que “la trascendencia de esta corriente es enrumbada a que los ciudadanos comunes puedan comprender con facilidad y sin intermediarios lo que dicen los documentos oficiales de todo tipo, sobre todo las resoluciones judiciales, las sentencias, porque lo que no se comprende judicialmente hablando es de por sí arbitrario”.

Explicó que “Justicia vs. Prensa” busca enlazar con un esfuerzo académico su oficio original de periodista con su carrera judicial, enfocando desde la experiencia propia algunos temas esenciales de la comunicación judicial, tanto en el país como en exterior.

El prólogo del libro lo escribió del intelectual español Juan Luis Cebrián, quien tuvo a su cargo la presentación y que afirmó que una justicia independiente y libre es la base fundamental de la democracia.“La necesaria combinación entre las normas abstractas y la consideración de la experiencia humana a la hora de dictar las resoluciones judiciales”.

Añadió que “en consonancia con ello nuestro autor resalta la necesidad de impulsar la comunicación judicial, a la que ha destinado gran parte de su intenso trabajo”.

Entre los temas que trata en el libro la defensa del honor y la fama en la sociedad red, los aspectos jurídicos de la Inteligencia Artificial, el impacto de la tecnología en los procesos judiciales, la responsabilidad legal de los periodistas, el estatuto jurídico de la prensa, su organización y colegiación, todos desde la experiencia de un experimentado periodista y juez, que ha manejado importantes casos judiciales en el país.

La puesta en circulación contó con una nutrida participación juristas, académicos y empresarios, nacionales y extranjeros que acompañaron al juez Francisco Ortega.

El libro estará a disposición del publico en tiendas y librerías.