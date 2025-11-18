PLD dice destituciones Eted y Metro son por ineficiencia en soluciones

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó ayer los cambios de incumbentes en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) a la ineficiencia en dar respuestas en beneficio de la población.

Al hablar en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional, el ingeniero Ramón Pepín, secretario de infraestructura del partido, dijo que no cuestiona los cambios ya que el presidente está actuando en función de la incapacidad de los funcionarios, quienes han demostrado ineficiencia en sus funciones.

En declaraciones en nombre del partido, dijo esperar mejoras en el transporte público, especialmente en el Metro de Santo Domingo, hasta garantizar el derecho a un servicio de transporte digno para los ciudadanos.

Ven desplome economía

En el encuentro, la vicepresidenta de la organización, Zoraima Cuello, advirtió sobre el profundo desplome económico que está golpeando de forma brutal a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), obligando a decenas de miles de negocios a “hacer malabares” para no cerrar sus puertas.

Entiende que el estancamiento no es una percepción, sino un reflejo en números al explicar que la recaudación por el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) interno solo creció un 2.8% entre enero y septiembre de 2025, según los datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Por ello, dijo que al descontar la inflación se registra una caída real del 1.4%, evidenciando lo que sienten los sectores productivos: el consumo está estancado y la economía no avanza al ritmo que necesita la gente.

Junto a Cuello estuvieron Melanio Paredes, Elías Cornelio, y miembros de la Secretaría de Industria y MiPymes del partido.