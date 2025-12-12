Jueza ordena Inacif evaluar licencia médica

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

A fin de que el Ministerio Público compruebe el contenido de la renovación de una licencia médica por 30 días presentada por el imputado Rafael Calderón, la jueza del Cuarto juzgado de la Instrucción Altagracia Ramírez volvió a aplazar por tercera vez consecutiva la audiencia preliminar del caso Calamar, y consecuentemente, la exposición de la defensa material de Gonzalo Castillo.

Según el nuevo certificado médico presentado por el abogado de Calderón, este habría sido sometido de urgencia a una intervención quirúrgica debido a una bacteria que adquirió, lo que lo mantuvo varios días en cuidados intensivos, y dado de alta el miércoles.

Para su recuperación su médico recomendó un mes en reposo.

La jueza y médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ordenaron que la situación de salud de Calderón sea verificada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La audiencia a Calderón es autorizada por el urólogo David Soriano.

La magistrada Ramírez dijo que continuarán con el calendario de audiencias como está previsto, y convocó para hoy a las 9 de la mañana la continuación de la misma.

Ninguna de las partes se opuso a esta disposición de la jueza.