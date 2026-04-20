Jueza se inhibe en demanda Presidente

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Alegando principios éticos y prudencia, la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras, se inhibió del conocimiento de la demanda en incumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios, incoada por Ciprián Reyes y el Partido Demócrata Dominicano (PDD), contra del presidente Luis Abinader Corona, Franklin García Fermín (exministro del Mescyt; Andrés Alberto Lugo Risik, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y José Ignacio Paliza.

Se trata de la jueza de la segunda sala civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra quien previamente fue presentada una recusación, la cual dijo, fue decidida en su ausencia ya que ella se encontraba en licencia pre y post-natal.

La demanda llegó a la SCJ y de allí volvió al tribunal donde ella está.