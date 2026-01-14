Junta distrito Verón-Punta Cana: Promocionará destino en Fitur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La junta distrital Verón-Punta Cana participará por primera vez con un stand, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, con lo que integra las actividades de promoción de destino Punta Cana, informó el director municipal, Ramón Ramírez.

Dijo que el objetivo es resaltar los atractivos turísticos que ofrece esa zona, con un enfoque centrado en mostrar la belleza natural, hospitalidad de su gente y la riqueza cultural que caracterizan la comunidad, convertida en el principal destino turístico de República Dominicana y del Caribe.

Esa acción, dijo Ramírez, responde a una estrategia de promoción, con la que se busca proyectar a los inversionistas y otros actores del sector, el compromiso de la demarcación con las iniciativas encaminadas a atraer nuevas inversiones y fortalecer los flujos turísticos.

“La participación en Fitur refleja el compromiso de la administración municipal con el sector turismo, para posicionar a Verón-Punta Cana como un destino de primer nivel. Es una oportunidad para mostrar lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer a los visitantes”, destacó.