Junta inicia este domingo la entrega de la nueva cédula

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La Junta Central Electoral recordó que mañana inicia de manera oficial la renovación de la cédula de identidad y electoral en todo el país. Antes fue enytregada a figuras públicas y otras personas.

Indicó que a partir de esta fecha, la ciudadanía podrá realizar la captura de sus datos biométricos y personales con entrega inmediata del nuevo documento, que será por mes de cumpleaños, y que inicia con los nacidos en abril.

En un documento dice que el acto inaugural de esta etapa será efectuado en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, a las 8:00 de la mañana.

Expuso que para la renovación de la nueva cédula, la JCE ha dispuesto más de 190 centros de cedulación en todo el territorio para garantizar un orden y eficiencia.

La nota expone que entre las modalidades de centros están los de servicio estándar, de alto servicio y servicio continuo o 24 horas, establecidos de esta manera para que el proceso sea fluido y la ciudadanía acuda de manera organizada a obtener la nueva cédula.

La Junta dice en su texto que el evento contará con la participación del pleno, “encabezado por su presidente, Román Jáquez Liranzo y los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises”.

Expresa que además, asistirán el secretario general, Sonne Beltré Ramírez; el director de Cedulación, Américo Rodríguez; y otros directivos de la institución.