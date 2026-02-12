Los 7 ejes del plan de la magistrada Katerine Rubio para fortalecer la justicia dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La magistrada Katerine A. Rubio Matos, jueza de paz titular de la Primera Sala del Tribunal Especializado de Tránsito del Distrito Nacional, e interina del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción y del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, depositó formalmente su postulación como consejera representante de los jueces y juezas de paz ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), acompañada de la presentación de su Plan de Gestión, orientado al fortalecimiento institucional, la dignificación del servidor judicial y la optimización del sistema de administración de justicia.

Durante el depósito de su candidatura, la magistrada Rubio reafirmó su compromiso con impulsar una gestión transparente, ética, cercana y basada en resultados, enfocada en la modernización operativa y en la mejora de las condiciones laborales de quienes integran el Poder Judicial.

La magistrada Rubio destacó que su propuesta está inspirada en la necesidad de consolidar un Poder Judicial más humano, descentralizado y sostenible, que apoye y escuche a los jueces, garantice el desarrollo profesional de los servidores judiciales y fortalezca la confianza de la ciudadanía en la Judicatura.

“Mi visión es un Poder Judicial que garantice dignidad, estabilidad y oportunidades reales de crecimiento para quienes sostienen cada día la administración de justicia”, expresó la candidata.

Ejes centrales del plan de gestión

El plan presentado por la magistrada Katerine Rubio Matos, resume una visión integral y transformadora del Poder Judicial, estructurada en prioridades estratégicas que buscan mayor eficiencia, justicia salarial y fortalecimiento institucional. Los ejes principales incluyen:

• Fortalecimiento institucional y ética judicial, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización administrativa.

• Actualización presupuestaria, orientada a establecer salarios justos, incentivos adecuados y asignación de recursos según las necesidades reales de cada jurisdicción.

• Gestión eficiente de plazas y suplencias, mediante procesos ágiles, transparentes y ajustados a la carga laboral, incluyendo la reactivación de figuras claves como los jueces itinerantes y el movimiento efectivo de la carrera judicial.

• Dignificación del personal judicial y administrativo, con mejoras salariales, corrección de distorsiones y creación de nuevas figuras de apoyo para optimizar el servicio.

• Ampliación de beneficios y protección social, abarcando la reestructuración del seguro de salud, mejores condiciones crediticias y un plan de pensiones fortalecido.

• Transformación digital y modernización tecnológica, con nuevos productos digitales y la integración ética de herramientas de inteligencia artificial.

• Mejoras en la infraestructura judicial y fortalecimiento de la formación especializada a través de programas avanzados en la Escuela Nacional de la Judicatura.

Sobre la magistrada

La magistrada Katerine Rubio es jueza de la primera sala del Tribunal Especializado de Tránsito del Distrito Nacional, del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción y de Ejecución de la Pena del DN; es egresada del Programa de Formación de Aspirantes a Juez/a de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura. Posee una Maestría en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura y una Especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Posee, además, una Especialización en Judicialización de la Ejecución de la Pena del Consejo General del Poder Judicial de España, Aula Iberoamericana y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, además de docente en la Escuela Nacional de la Judicatura en la formación de los Aspirantes a Jueces.