Keyla Reyna llama a la ciudadanía a unirse a marcha contra el alto costo de la vida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Keyla Reyna, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, llamó hoy a la ciudadanía a integrarse a la marcha programada para el próximo domingo 30 de noviembre, con el propósito de exigir soluciones al alto costo de la vida y a la crisis que afecta al país en los servicios básicos.

Reyna señaló que esta movilización pacífica organizada por la Fuerza del Pueblo se define como una expresión legítima de “la preocupación ciudadana frente a dificultades que se han profundizado en la actual gestión gubernamental”.

La marcha está programada para realizarse este domingo 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, iniciando en la intercepción de las avenidas Nicolás de Ovando esquina Albert Thomas, y concluyendo en la avenida México.

En ese orden, la dirigente indicó que entre los motivos de la protesta está el incremento del costo de la canasta familiar, situación que considera “asfixiante para los hogares de menores recursos” y que exige acciones urgentes por parte del gobierno. Destacó también el aumento de la inseguridad en barrios y comunidades.

Keyla Reyuna aseguró que otra situación que motiva e impulsa la manifestación es “la escasez de agua potable, tanto en zonas rurales como urbanas”, junto a la inestabilidad del tipo de cambio, que según la política “ha incrementado la incertidumbre en la economía”.

Además, puntualizó situaciones carentes en servicios como el Metro, la OMSA, hospitales, farmacias del pueblo, servicio energético, claridad del presupuesto en las áreas sociales, entre otros.

La alta dirigente política concluyó afirmando que, para la Fuerza del Pueblo estas problemáticas se han agudizado los últimos cinco años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y han provocado un deterioro considerable en la calidad de vida de la población, al tiempo que cuestiona la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades para enfrentar la situación