Kiko el Presidente anuncia dónde serán realizadas honradas fúnebres de su esposa Eunice Peña

El artista conocido como Kiko el Presidente informó que las honras fúnebres de su esposa, Eunice Peña, se realizarán este lunes 12 de enero en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Según el comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram, a las 2:00 de la tarde se oficiará la misa de cuerpo presente en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el sector Hatico, Mao, donde familiares, amigos y seguidores la familia podrá despedirse.

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo la cristiana sepultura en el Cementerio Nuevo de Mao, donde recibirán descanso final los restos de Eunice.

El anuncio fue hecho por el propio Kiko el Presidente, quien también informó sobre su deceso.

Peña atravesaba un cuadro de salud, vinculado a una enfermedad en la zona nasal que requirió múltiples tratamientos médicos, así como también enfrentaba una lucha contra un cáncer, diagnóstico hace más de diez años.