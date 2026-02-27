Luis Abinader revela cuál es la acción de gobierno que más lo conmueve

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader destacó este viernes que durante 2025 se entregaron más de 32 mil certificados de títulos definitivos, beneficiando a más de 130 mil personas en todo el país, lo que eleva a casi 162 mil los títulos otorgados en lo que va de gestión y a unos 650 mil dominicanos impactados por esta política, que definió como la acción de gobierno que más lo conmueve.

“Permítame decirle algo con absoluta sinceridad: esta es probablemente la acción de Gobierno que más me conmueve. Cuando voy a una de esas actividades —que siempre, en todas las actividades del Gobierno, me hago representar por la vicepresidenta— le digo: no, Raquel, tú no vas; voy yo”, declaró el mandatario durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Señaló que cuando las autoridades de su gobierno entregan un título de propiedad, no se trata solo de un documento, sino de seguridad jurídica, tranquilidad y futuro para las familias beneficiadas.

“He visto lágrimas en los ojos de madres y padres que durante décadas soñaron con ese momento. Y en esos instantes uno entiende con claridad por qué vale la pena cada esfuerzo, cada reforma y cada decisión difícil”, declaró el jefe de Estado.

Continuó: “Eso es movilidad social real. Eso es dignidad convertida en derecho. Eso es poner primero a la gente… Porque si el título da seguridad jurídica, la vivienda propia da arraigo, estabilidad y sentido de pertenencia. No hay símbolo más claro de progreso familiar que poder decir: este techo es mío”.

Nuevas viviendas

De igual forma, Luis Abinader resaltó que el pasado año, a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se entregaron 2,125 nuevas viviendas a familias dominicanas mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz.

“Y no nos detenemos. Este año estarán listas para entrega 3,115 viviendas adicionales, respaldadas por una inversión de 3 mil millones de pesos en bonos de subsidio. Además, ya hemos asegurado 5 mil millones de pesos para este 2026, que permitirán apoyar 5,192 nuevas soluciones habitacionales”, garantizó

Además, el gobernante añadió que en 2025 intervinieron 6,158 viviendas a través de programas de reparación y rehabilitación como Dominicana Se Reconstruye, beneficiando a más de 20,198 personas en condiciones de extrema pobreza, con una inversión superior a RD$1,756 millones.

“Para miles de familias, esto significó cambiar un piso de tierra por uno firme, sustituir un techo vulnerable y recuperar la seguridad dentro de su propio hogar”, dijo.