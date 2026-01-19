Landrón esboza puntos desarrollará su gestión

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Mantener el control de indicadores en los que se ha avanzado, alcanzar alta productividad en los servicios de los centros de salud y seguir desarrollando la construcción de nuevas estructuras hospitalarias, serán algunas de las funciones del doctor Julio Landrón, nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Afirma que se han remozado y reconstruido más de 96 hospitales, además de intervenirse más de 600 clínicas y unidades de atención de primer nivel.

Esto, insiste, ha permitido robustecer el sistema y garantizar una atención oportuna, digna y de calidad a los pacientes en toda la geografía nacional.

Los convenios

Además de los programas de salud existentes, se propone continuar fortaleciéndolos, igual que mantener los convenios que se firmaron y lo mismo con los interinstitucionales. Se mantendrá el cumplimiento de acuerdos que se han agendado de forma cronológica en todo el territorio nacional, asegura Landrón.

Para este 2026

De cara al presente año, el titular del SNS explicó que uno de los principales ejes del Gobierno en materia de salud, será aumentar la esperanza de vida, con la meta de elevarla de 74.9 años a 77 años, así como reducir las enfermedades prevenibles a nivel nacional.

Entre las prioridades establecidas, Landrón habló del relanzamiento del sistema de unidades de atención primaria, consideradas la puerta de entrada a los servicios de salud.

En ese sentido, dijo que se pondrá énfasis en que más de 1,800 unidades de atención primaria cuenten con condiciones dignas y con todos los servicios necesarios para acercar la atención a la población.

Red de traumas

Otro de los renglones sobre los cuales se trabajará este año será el fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma, ante la preocupación por las muertes causadas por accidentes de tránsito. El funcionario explicó que el presidente de la República ha colocado este tema como una prioridad, impulsando una estrategia nacional de prevención que involucra a todos los organismos competentes, con acciones de concienciación y educación vial.

Como parte de esa red, el director del SNS resaltó la puesta en funcionamiento del Hospital Traumatológico de Azua y el Hospital Traumatológico de Higüey, los cuales operan a toda capacidad y que han contribuido a disminuir en más de un 70 % la referencia de pacientes hacia la capital.

Citó el Hospital de Yaguate, en San Cristóbal, que presenta un avance superior al 60 %, así como la construcción de los hospitales traumatológicos de Valverde y Sosúa, los cuales se integrarán a la red con equipos y servicios especializados.

Asimismo, el doctor Landrón aseguró que áreas como laboratorios clínicos e imágenes materno infantil, detección de cáncer, de déficit auditivo y salud bucal, han logrado avances, pero que busca fortalecer laboratorios clínicos y servicios de imágenes diagnóstico, odontología, gestión de calidad de los servicios de salud.

Refirió que otra de las áreas prioritarias será el fortalecimiento de las unidades de crisis para pacientes de salud mental.