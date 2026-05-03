Lanzan bombas lacrimógenas y agua a manifestantes en San Juan; Félix Bautista dice "es inaceptable"

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Manifestantes en la provincia San Juan contra procesos mineros fueron dispersados con bombas lacrimógenas y chorros de agua en los predios de la presa Sabaneta.

Cientos se congregaron este domingo a favor de los recursos naturales y para pedir que se prohíba cualquier proceso de exploración o explotación de la empresa Gold Quest Mining sobre el posible desarrollo del proyecto denominado Romero en esa demarcación.

De su lado, el sendor de esa provincia, Félix Bautista, condenó la respuesta de los agentes apostados en el lugar, calificando el hecho como "inaceptable".

Bautista dijo que la protesta se desarrollaba de manera normal y que no había razones para esa reacción de las autoridades.

La oposición comenzó como una inquietud ambiental hace varias semanas y ha escalado a una movilización social que ya suma protestas, respaldo de figuras públicas y posiciones encontradas entre autoridades, comunitarios y la empresa responsable del proyecto.

Bajo la consigna “Agua sí, oro no”, diversos sectores sociales han convocado una nueva jornada de protesta para este domingo en defensa de los recursos hídricos de la provincia, al considerar que la explotación minera podría afectar el agua y la producción agrícola de San Juan.

La convocatoria ocurre luego de varias manifestaciones registradas en los últimos días, incluida una huelga general de 24 horas durante la cual manifestantes marcharon por distintas vías, bloquearon calles y quemaron neumáticos en varios puntos de la ciudad.