Lanzan "Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026” con amplio despliegue conjunto de seguridad

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El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este martes el lanzamiento del "Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026”, durante un acto celebrado en la sede de la Policía Nacional, en el que se destacó la coordinación interinstitucional como eje fundamental para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país durante el asueto.

Para el desarrollo de este amplio dispositivo de seguridad preventiva, disuasiva y de acción, se contará con la participación de 25,000 agentes policiales y 10,000 agregados de las Fuerzas Armadas.

La actividad contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, junto a miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y la Plana Mayor policial.

También participaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (ARD); y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, entre otras autoridades.

Durante el acto, se resaltó que este operativo es el resultado de un proceso de planificación conjunta entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los distintos organismos de seguridad del Estado, orientado a prevenir incidentes, fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La ministra de Interior y Policía Faride Raful explicó que la estrategia contempla el despliegue coordinado de unidades en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad, apoyado en labores de inteligencia, patrullaje preventivo y controles mixtos. Este enfoque busca no solo reducir la ocurrencia de delitos, sino también minimizar accidentes de tránsito y situaciones de riesgo durante el desplazamiento masivo de ciudadanos.

En sus palabras centrales, el mayor general Cruz Cruz dejó formalmente iniciado el operativo, resaltando que el objetivo principal es proteger la vida humana y preservar el orden público. Indicó que la institución avanza en su proceso de transformación, con una policía más capacitada, articulada y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, enfatizó que la vocación de servicio es un pilar esencial en el accionar policial, indicando que cada intervención debe realizarse con disciplina, prudencia e inteligencia, en coordinación permanente con las Fuerzas Armadas y demás agencias de seguridad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, respetar las normas y adoptar medidas preventivas durante la Semana Santa. Coincidieron en que la seguridad es un compromiso compartido entre el Estado y la población, y que la colaboración ciudadana resulta clave para lograr un asueto seguro.

“Servir es un honor y proteger es un deber”, fue el mensaje reiterado como parte del compromiso institucional asumido en este operativo nacional.