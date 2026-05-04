Lanzó agua caliente y agredió a botellazos a una perra: fue condenada a un año de prisión suspendida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión suspendida a una mujer hallada culpable de cometer crueldad animal, en violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

La jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, impuso la condena contra la procesada Mildred Margarita Victoriano, además del pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, en el sector Villa Juana, donde la imputada incurrió en graves actos de crueldad contra una perra, a la que lanzó agua caliente y agredió con botellazos, provocándole lesiones de consideración.

El Ministerio Público calificó los hechos como crueldad animal, conforme a lo establecido en los artículos 61 (numerales 3, 6 y 16), 66 y 67 de la citada Ley 248-12.

Las investigaciones del caso estuvieron a cargo del procurador fiscal Johnny N. Arroyo, mientras que la litigación fue asumida por la fiscal Julia Laury Vásquez, quienes lograron demostrar ante el tribunal la responsabilidad penal de la encartada mediante la presentación de pruebas testimoniales y documentales.

El caso fue denunciado por la presidenta de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino, Lourdes María Rodríguez, quien indicó que el animal sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, producto de la agresión.