Le advirtieron del peligro y hoy son velados sus restos en Tanque Azul de Manoguayabo

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En medio del dolor y la consternación, la comunidad de Tanque Azul, en Hato Nuevo de Manoguayabo, veló este miércoles los restos de Emanuel Dosu, un adolescente de 17 años que perdió la vida mientras intentaba rescatar a varias personas en peligro por la crecida de una cañada.

Según el testimonio de un amigo que estuvo con él momentos antes de su desaparición, el joven mostró una actitud valiente, pero arriesgada, al decidir continuar su camino pese a la fuerza de la corriente.

“Nosotros le dijimos que no, que eso estaba muy fuerte. Decidimos devolvemos, pero él se quedó, se tiró y ahí mismo se quedó”, relató Christofer García, residente del sector.

Imágenes del velatorio

El joven agregó que, mientras intentaban llegar hasta otras personas afectadas por la crecida, Emanuel insistió en seguir adelante.

“Yo le dije que no podía más, que nos devolviéramos, pero él respondió que iba a ayudar a los demás”, recordó.

Familiares y allegados describen a Emanuel como un joven tranquilo y solidario, que nunca se metía en problemas.

Familiares piden ayuda

Claude Nelmatun

La familia aparte del dolor que sienten por la perdida, mientras enfrentan además dificultades económicas.

“Necesitamos la ayuda del síndico, por favor. Sus padres tienen 55 años, no están trabajando y necesitan apoyo”, expresó Claude Nelmatun, pariente de la víctima.

La historia de nunca acabar

Luis Ramírez

Los comunitarios denunciaron las constantes inundaciones en la zona, una problemática que aseguran se repite cada vez que llueve sin que las autoridades tomen medidas.

“Cada vez que llueve tenemos la misma situación y nunca se resuelve nada”, dijo Rubén Disla.

En tanto, Luis Ramírez explicó que el desbordamiento ocurre porque los desagües colapsan.

“Los desembarcaderos de agua se llenan y el río no acepta más agua, entonces la devuelve hacia acá”, concluyó.