Lo que le dijo a la Policía el joven a quien "Luly" Rocha denunció por presunta agresión

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Luego que fuera capturado tras la denuncia de la comunicadora uruguaya Lourdes Leticia "Luly" Rocha Carle por agresión, el joven señalado por la dama, Jhonatan Benítez, “Jhon”, de 27 años, habló con agentes de la Policía Nacional.

Durante el proceso investigativo, el detenido admitió haber lanzado una piedra contra el vehículo de Luly, "pero negó que fuera bajo las circunstancias denunciadas", dijo la institución del orden en una nota de prensa.

Mientras era trasladado por agentes policiales, luego de la detención, el señalado dijo a la prensa "busquen las cámaras", en referencia a que constataran lo sucedido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente se originó en el área de autocajero de una entidad bancaria ubicada en el sector Luis Amiama Tió, donde se produjo una interacción inicial entre el detenido y la víctima.

Posteriormente, el individuo habría dado seguimiento al vehículo, generando una situación de tensión que derivó en la agresión.

Según la denuncia pública, la comunicadora manifestó que fue perseguida por un motociclista que le exigía dinero, y que, al negarse, este procedió a lanzar un objeto contundente contra su vehículo, provocando daños visibles.

La institución precisó que, tras labores de inteligencia, levantamiento de información y análisis de cámaras de videovigilancia, el sospechoso fue debidamente identificado y arrestado.