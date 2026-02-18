¿Qué le ocurrió al diputado del PRM Eugenio Cedeño que lo mantiene fuera de sus labores?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Eugenio Cedeño Areche, informó a través de sus redes sociales que se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia el pasado martes 8 de febrero.

En su comunicado, el legislador explicó que los médicos le aseguraron que en siete días podría retomar sus labores habituales. Sin embargo, al día siguiente de la intervención se contagió con influenza, lo que prolongará su tiempo de reposo. “Ambas cosas combinadas me mantendrán aún más tiempo fuera del roster, pronto nos vemos en el ruedo”, expresó en su mensaje.

Cedeño, quien ha sido una figura activa dentro de la militancia del PRM, agradeció el apoyo recibido y reiteró su compromiso de reincorporarse a sus funciones parlamentarias una vez supere el proceso de recuperación.