Le reclamó por la velocidad en que manejaba y terminó muerto en los Guaricanos

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Un reclamo por exceso de velocidad terminó en tragedia la noche del pasado jueves en el sector Los Guaricanos, donde Manuel Mora Valdez, de 55 años, perdió la vida tras recibir un impacto de bala durante una disputa de tránsito.

Por el hecho, agentes de la Dirección Regional Santo Domingo Norte apresaron en flagrante delito a Calazans de Jesús Rosario, de 61 años, a quien se le atribuye haber disparado contra Mora Valdez en la calle Gregorio Gilbert.

Según el informe preliminar de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), el incidente se desencadenó cuando la víctima increpó al detenido por la alta velocidad a la que este conducía una yipeta Nissan Terrano, color negro

Tras el reclamo, De Jesús Rosario se habría desmontado del vehículo y disparado contra el ciudadano de 55 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Las autoridades indicaron que existen versiones, actualmente bajo investigación, de que ambos hombres habían sostenido discusiones en ocasiones anteriores.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.