Leah Campos: “Esta misión en República Dominicana es el honor de mi vida”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, inició oficialmente sus funciones y expresó un mensaje cargado de cercanía y gratitud hacia el país que la recibe.

“Quiero conocer este país y seguir aprendiendo de ustedes. Me siento afortunada y desde ya como en casa. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad. Esta misión aquí en República Dominicana es verdaderamente el honor de mi vida”, afirmó la diplomática.

Campos destacó que su gestión estará marcada por el intercambio cultural y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, con énfasis en áreas como educación, seguridad y desarrollo.

La diplomática subrayó que su propósito es acercarse a la sociedad dominicana, escuchar sus voces y trabajar en conjunto para enfrentar desafíos comunes.