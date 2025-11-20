Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Embajada USA en RD

Leah Campos: “Esta misión en República Dominicana es el honor de mi vida”

confirmada-leah-francis-campos-como-embajadora-en-rd-ab8778db-focus-min0.08-0.36-896-504

confirmada-leah-francis-campos-como-embajadora-en-rd-ab8778db-focus-min0.08-0.36-896-504

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, inició oficialmente sus funciones y expresó un mensaje cargado de cercanía y gratitud hacia el país que la recibe.

“Quiero conocer este país y seguir aprendiendo de ustedes. Me siento afortunada y desde ya como en casa. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad. Esta misión aquí en República Dominicana es verdaderamente el honor de mi vida”, afirmó la diplomática.

Campos destacó que su gestión estará marcada por el intercambio cultural y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, con énfasis en áreas como educación, seguridad y desarrollo.

La diplomática  subrayó que su propósito es acercarse a la sociedad dominicana, escuchar sus voces y trabajar en conjunto para enfrentar desafíos comunes.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking