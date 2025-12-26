Legación RD en Brasil concluye trabajo del año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de República Dominicana en la República Federativa del Brasil celebró la última edición del 2025 de la Noche Dominicana, y según una nota cierra con broche de oro un año marcado por una agenda cultural activa y por el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

La celebración fue concebida como una iniciativa de carácter mensual, tiene como objetivo resaltar la participación activa de República Dominicana, especialmente en los ámbitos de la cultura y el turismo, así como promover la identidad nacional a través de espacios de encuentro que acerquen al pueblo brasileño a la riqueza cultural dominicana.

Durante la actividad, el embajador dominicana en Brasil, Robert Takata, destacó que, “cada Noche Dominicana busca unir a ambos pueblos mediante la cultura, celebrando lo que somos como país y fortaleciendo los vínculos de entendimiento y cercanía”.

En su intervención, realizada tanto en español como en portugués, el embajador subrayó la diversidad cultural dominicana y la importancia de promover el idioma español en Brasil, como parte del intercambio cultural.

Como parte de esta edición especial de cierre de año, la embajada presentó el concurso: “¿Qué sabes de mi país?”, una dinámica interactiva, orientada a incentivar el conocimiento sobre historia, cultura e identidad dominicana.

El ganador del concurso fue premiado con una noche para dos personas en un hotel de República Dominicana, como una invitación a descubrir de primera mano la reconocida hospitalidad, gastronomía y amplia oferta turística que ofrece el país.

“Con esta Nochet Dominicana, la Embajada de la República Dominicana en Brasil cierra el 2025, reafirmando su compromiso de continuar promoviendo la cultura, el turismo y la identidad nacional, como pilares fundamentales de la diplomacia cultural y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países”, manifestó el diplomático.