Lentitud trabajo de calle Del Sol afecta comercio y tránsito

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Los trabajos fueron iniciados el pasado ocho de septiembre y de acuerdo con la proyección de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial iban a estar listos en 90 días. Ya han pasado casi cinco meses y no hay señales de que concluyan por el momento.

Se trata de la segunda etapa de los trabajos de construcción de un túnel de servicios subterráneo que permitirá organizar y modernizar las redes sanitarias, eléctricas, pluviales y de telecomunicaciones de este municipio. La cuadra intervenida va desde la calle Cuba hasta la Sabana Larga. Tiene una inversión proyectada de RD$355 millones de pesos

Pero la lentitud del remozamiento de la calle Del Sol, en el proceso de la readecuación del cableado en pleno Centro Histórico de Santiago, no solo ha estado generando malestar en el tránsito vehicular y peatonal, sino que además, está causando pérdidas cuantiosas en el comercio del área.

Trabajos van muy lentos. Wilson Aracena.

Las ventas se han visto afectadas en un 90 por ciento, según manifestó el comerciante Sergio Martínez, propietario de un pequeño supermercado que durante años ha operado en la zona intervenida.

“Dijeron que en 90 días iban a concluir los trabajos y ya sobrepasaron ese tiempo y nada. Los trabajos están lentos y lo peor es que nadie da información y no se tiene idea cuándo van a terminar”, expresó.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de esta ciudad (Ascesensa), José Octavio Reinoso, también se ha pronunciado con relación al retraso de la obra. Indicó que las autoridades no pudieron cumplir con el plazo establecido de entrega en la primera semana de diciembre del año pasado.

Mientras que para el chofer de carro público de la Ruta A, Starlin Ozoria, el cierre del tramo de la calle Del Sol parece una eternidad. Señaló que el recorrido se hace más extenso y lento, lo que se traduce en pérdida de tiempo y más gastos en combustibles.

Se recuerda que durante el inicio de la construcción de la obra, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, dijo que por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, la calle Del Sol será un corredor humano y seguro para caminar, comprar y disfrutar, a la altura de lo que la ciudad merece.

Comerciante Sergio Martínez.

“Aquí no solo construimos, revalorizamos la historia de Santiago y el futuro de su gente”, afirmó en su momento De la Cruz.

Los trabajos se ejecutan por etapas, con señalización clara y acompañamiento de tránsito para reducir molestias. Garantizó que el comercio iba a permanecer abierto.