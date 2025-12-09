Lentitud de tribunales es obstáculo en lucha contra la corrupción

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El Día Internacional contra la Corrupción encuentra al país con grandes expedientes sometidos a la justicia y nuevas normativas para combatir ese flagelo.

Sin embargo, como elemento crítico se destaca la lentitud en los tribunales para emitir condenas que sirvan para disuadir.

Justo el domingo pasado el Ministerio Publico apresó varios exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa), implicados en un esquema de corrupción por miles de millones de pesos.

Mientras que, en agosto fue condenado Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de cárcel junto a otros implicados, por desfalco en varias instituciones públicas. Sin embargo, este caso tardó cuatro años en los tribunales y aun falta conocerse en apelación. Ni hablar del caso del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que lleva casi cinco años sin un veredicto.

También están los denominados Calamar y Coral, que involucran varios exfuncionarios civiles y militares, con años sin concluir.

Consultada sobre los avances contra la corrupción, Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana (PC), considera que esta batalla cuenta con un aliado importante, despierto y exigente, que es la sociedad dominicana, pero que persisten desafíos.

“Hemos pasado de donde unos pocos la combatían a una ola creciente de rechazo. Ahora bien, esa misma lucha tiene grandes desafíos importantes que persisten, a pesar de la voluntad política”, indicó.

Señala que el presidente Luis Abinader ha encaminado esa lucha con voluntad política y que existe un nuevo marco normativo, con nuevas de leyes de contrataciones, Cámara de Cuentas y Código Penal, que acompañan estos esfuerzos, así como órganos de persecución y prevención más activos.

“Sin embargo, el sentir de impunidad es latente, procesos judiciales extensos, sin que hasta el momento haya un resultado satisfactorio que se convierta en ejemplo para frenar la corrupción. La impunidad todavía nos enrostra la deficiencia para juzgar los casos de corrupción”.

Reconocimiento

La periodista Edith Febles recibirá hoy de PC, el reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción, que se entrega cada año.