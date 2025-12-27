Leonel cumple 72 años y le desean otra Presidencia

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Derroche de buenos deseos y muestras de cariño a montón recibió el expresidente de la República Leonel Fernández por parte de familiares, amigos y militantes de su partido Fuerza del Pueblo, al cumplir ayer 72 años de vida.

Pero, entre los deseos más recurrentes de los asistentes estaba su retorno para dirigir nueva vez los destinos de República Dominicana en e2028, externado durante las visitas que recibía en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

En la explanada de la entidad fue preparada una carpa donde decenas de personas, incluidos jóvenes y niños, que estuvieron desde tempranas horas de la mañana para felicitar a quien catalogaron como su “líder”.

Al ofrecer las palabras de agradecimiento, el ex mandatario aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a los dominicanos durante el asueto de las festividades navideñas. Señaló la Navidad como una fecha de recogimiento familiar, paz, armonía y para mirar hacia el futuro con optimismo, fe y determinación para el nuevo 2026.

En el encuentro estuvo acompañado por su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y la visita de diputados, senadores, exfuncionarios, dirigentes políticos y simpatizantes de distintos niveles, para mostrar sus afectos a quien es considerado uno de los políticos latinoamericanos de mayor influencia.

UN AÑO DIFICIL Y HORRIBLE

En un breve contacto con la prensa durante la celebración de su cumpleaños, el dirigente opositor refirió a la situación nacional y afirmó que sus expectativas para el nuevo año pasan por revertir las dificultades enfrentadas en el período que termina.

Por eso, parte de su deseo es ver una República Dominicana próspera, que genere bienestar para todos, capaz de enfrentar la pobreza y de retomar el camino del crecimiento y el desarrollo nacional.

Muchos afectos de cariño

Fernández recibió muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes permanecieron desde tempranas horas en la sede de Funglode para poder tener un acercamiento con el ex mandatario, tomarse fotos y compartir un momento agradable en medio de la admiración y muestras de cariño.