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Leonel Fernández convoca a la prensa hoy

Durante anteriores sesiones abordó temas como la inseguridad ciudadana, la deuda pública, los constantes préstamos y el alto costo de la vida.

Leonel Fernández

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El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente del país, Leonel Fernández, realizará hoy a las 11:00 de la mañana “La Voz del Pueblo”, un espacio en el que conversa con la prensa sobre los principales problemas que afectan al país.

Fernández, que realiza “La Voz del Pueblo” periódicamente en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, se referirá a situaciones de alto impacto nacional

Durante anteriores sesiones abordó temas como la inseguridad ciudadana, la deuda pública, los constantes préstamos y el alto costo de la vida.

Desde “La Voz del Pueblo”, Fernández dio a conocer el escándalo de corrupción del Intrant.

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